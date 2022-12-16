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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 13:33

Директор допобразования Пятигорска обманом заработала 150 тысяч рублей

В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
Данил Юрков

На Ставрополье в городе Пятигорске директор некоммерческой организации дополнительного образования подозревается в мошенничестве. Установлено, что гражданка заключила контракт с учреждением, оказывающим услуги по трудоустройству. Исполнитель должна была провести курсы для граждан.

— Однако взятые на себя обязательства она не выполнила, а полученные денежные средства в счет оплаты предоставляемой услуги потратила на личные нужды. Таким образом гражданке путем обмана удалось похитить более 150 тысяч рублей, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Будут ли проведены курсы, ведомство не сообщает.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. На данный момент продолжается расследование, после которого материалы передадут в суд, где решится дальнейшая судьба злоумышленницы.