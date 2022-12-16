На Ставрополье 26-летний мужчина украл комплектующие автомобилей

В Георгиевском округе Ставрополья 26-летний житель села Краснокумского, как установлено в рамках расследования, в ночное время приезжал в спальные районы, чтобы своровать комплектующие автомобилей. Целью злоумышленника стали отечественные машины без сигнализации.

— С колес машин он похищал колпаки с целью дальнейшей продажи и получения прибыли. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 20 тысяч рублей, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Продал ли что-то вор или нет, не сообщается.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции. В рамках следствия все похищенное вернули законным владельцам. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, которое уже расследовано и направлено в суд. После рассмотрения состоится заседание, где будет решена судьба вора.