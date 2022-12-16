2,6 тысяч льготных кредитов выдано на Ставрополье в 2022 году

В Ставропольском крае с начала года по государственной программе «Льготная ипотека» было выдано почти 2,6 тыс. ипотечных кредитов. Об этом сообщили в правительстве региона.

По программе «Семейная ипотека» выдано 1,6 тыс. кредитов. Всего по состоянию на 1 декабря 2022 года на Ставрополье выдано 14,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 44,6 млрд рублей.

По поручению президента РФ Владимира Путина льготную ипотеку продлят до 1 июля 2024 года. Ставка будет увеличена с 7% до 8%.

Ранее сообщалось, что в 2023 и 2024 годах в регионе обновят около 140 больниц и поликлиник. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров в ходе прямой линии 15 декабря.

По его словам, благодаря реализации президентской программы на Ставрополье смогут ремонтировать по 70 объектов в год.