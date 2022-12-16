В Нефтекумском округе Ставрополья нашли свалку с трупами коров

На землях сельскохозяйственного назначения в Нефтекумском округе вблизи села Тукуй-Мектеб Ставропольского края обнаружили свалку с трупами мертвых животных. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Трупы находятся в разной степени разложения. Площадь свалки достигает 646 тысяч квадратных метров. Помимо трупов крупного и мелкого рогатого скота, там нашли бытовые отходы.

Специалисты отобрали пробы и отправили их на исследование. О свалке также сообщили в прокуратуру региона.

Отмечается, что специалисты отобрали пробы патологического материала. Образцы направлены в лабораторию. Сведения о свалке также передали в управление ветеринарии и краевую прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в селе Марьины Колодцы на Ставрополье пять суток не было водоснабжения. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.