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НовостиОбщество16 декабря 2022 16:09

В Нефтекумском округе Ставрополья нашли свалку с трупами коров

Площадь свалки достигает 646 тысяч квадратных метров
Инна МОРОЗОВА

На землях сельскохозяйственного назначения в Нефтекумском округе вблизи села Тукуй-Мектеб Ставропольского края обнаружили свалку с трупами мертвых животных. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Трупы находятся в разной степени разложения. Площадь свалки достигает 646 тысяч квадратных метров. Помимо трупов крупного и мелкого рогатого скота, там нашли бытовые отходы.

Специалисты отобрали пробы и отправили их на исследование. О свалке также сообщили в прокуратуру региона.

Отмечается, что специалисты отобрали пробы патологического материала. Образцы направлены в лабораторию. Сведения о свалке также передали в управление ветеринарии и краевую прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в селе Марьины Колодцы на Ставрополье пять суток не было водоснабжения. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.