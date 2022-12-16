Вечером 16 декабря в Ставрополе образовались 9-балльные пробки

В краевой столице вечером в пятницу, 16 декабря, образовались девятибалльные пробки по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на 15 улицах: Пирогова, Тухачевского, 45-я Параллель, Шпаковская, Доваторцев, Тельмана, Серова, Мира, Лермонтова, Пушкина, Дзержинского, Кавалерийской, Артема, Ленина, проспекту Кулакова.

По проспекту Кулакова самый большой затор.

Ранее сообщалось, что в Апанасенковском округе Ставропольского края водитель иномарки сбил пешехода, который стоял на дороге.

58-летний мужчина скончался на месте.