Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 19:28

На главной елке Ставрополья загорелись огни

В этот раз обошлось без шумных мероприятий
Инна МОРОЗОВА

В центре Ставрополя зажгли огни на главной новогодней елке. Об этом сообщил в социальных сетях глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что в этот раз не стали устраивать шумные мероприятия по этому поводу. Важно, чтобы елка зажглась для детей и взрослых.

- Ставрополь, как и другие территории нашего края, готовится, украшается к празднику. Вот и главный зимний символ уже с нами, а значит Новый год не за горами. Света и добра нашему замечательному краю и всей нашей стране! - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске 17 декабря официально начнет работать новогодняя площадь, резиденция Деда Мороза и аттракционы.