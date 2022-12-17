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НовостиЗдоровье17 декабря 2022 5:54

Еще 41 пациент выздоровел от коронавируса на Ставрополье

Летальных случаев не выявлено
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

- За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписан еще 41 человек. Уровень заболеваемости продолжает оставаться на низких отметках. Новых летальных случаев нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, - предупредил губернатор Ставропольского края утром 17 декабря 2022 года.

Согласно новым данным о распространении коронавирусной инфекции в регионе, за последние 24 часа болезнь подтвердилась еще у 71 человека - в том числе у ребенка. Госпитализировали за минувшие сутки 32 инфицированных (детей среди них нет).

Тем временем продолжается вакцинация против COVID-19. В период 15-16 декабря 2022 года первый компонент вакцины получили 1536 человек, второй - 804. А всего завершили вакцинацию 1,7 млн ставропольцев.