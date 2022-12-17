Улица в честь героя СВО Черкасова появилась в Железноводске

В Железноводске открыли улицу в память о погибшем майоре Дмитрие Черкасове, уроженце курорта, героически проявившем себя в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Как рассказал глава города Евгений Бакулин, Дмитрий Черкасов удостоился награды посмертно за мужество и отвагу.

- На очередном заседании Думы города-курорта Железноводска утвердили название улицы в память о местном герое, - сообщил мэр. - Сегодня наши товарищи совершают новые подвиги. Дмитрий отдал свою жизнь во имя Родины. Память о нем сохранится навечно в сердце каждого из нас.