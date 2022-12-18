К утру 18 декабря медики зафиксировали 95 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки медики зафиксировали еще 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 13 человек были госпитализированы в специализированные стационары. Еще 120 ставропольцев смогли победить болезнь. Об этом рассказал глава Ставропполья.

- Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Летальных исходов не зарегистрировано, - прокомментировал ситуацию Владимир Владимиров.

Среди заболевших два человека - это дети. Их состояние оценивается как стабильное, поэтому госпитализация в стационар не потребовалась.

В крае продолжается прививочная кампания. За минувшие сутки 960 жителей края привились первым компонентом вакцины, еще 514 получили второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции.