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НовостиОбщество18 декабря 2022 6:13

В Госавтоинспекции Ставрополья вновь предупредили водителей о сильном тумане

Туман затрудняет движение на трассах
Анфиса КИМЕНИНИКО
На дорогах Ставрополья вновь сильный туман.

На дорогах Ставрополья вновь сильный туман.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД по Ставропольскому краю вновь предупредили водителей об ухудшении погодных условий. Сильный туман затрудняет движение транспорта на трассах и снижает видимость.

- И снова на большей части Ставрополья недостаточная видимость. Ставрополь, Шпаковский, Изобильненский, Грачевский, Кочубеевский округи, - поясинили в ведомстве.

В официальном телеграм-канале Ставропольской Госавтоинспекции также поделились видеороликом, на котором засняли сложную метеорологическую обстановку на трассе «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды».

Инспекторы ставропольских попросили водителей снижать скорость на дорогах и быть максимально бдительными.