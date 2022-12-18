В Госавтоинспекции Ставрополья вновь предупредили водителей о сильном тумане

На дорогах Ставрополья вновь сильный туман. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД по Ставропольскому краю вновь предупредили водителей об ухудшении погодных условий. Сильный туман затрудняет движение транспорта на трассах и снижает видимость.

- И снова на большей части Ставрополья недостаточная видимость. Ставрополь, Шпаковский, Изобильненский, Грачевский, Кочубеевский округи, - поясинили в ведомстве.

В официальном телеграм-канале Ставропольской Госавтоинспекции также поделились видеороликом, на котором засняли сложную метеорологическую обстановку на трассе «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды».

Инспекторы ставропольских попросили водителей снижать скорость на дорогах и быть максимально бдительными.