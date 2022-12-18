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НовостиОбщество18 декабря 2022 8:18

В Ставрополе в следующие выходные пройдет «Новогодний базар»

Праздничная ярмарка расположится на площади 200-летия 24 и 25 декабря
Анфиса КИМЕНИНИКО
Елочный базар пройдет в Ставрополе в следующие выходные дни.

Елочный базар пройдет в Ставрополе в следующие выходные дни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В краевом центре планируется провести «Новогодний базар». На праздничной ярмарке ставропольцам предложат товары больше 90 предприятий, среди них будут крестьянские и личные хозяйства, индивидуальные предприниматели и мастера декоративно-прикладного искусства.

«Новогодний базар» будет действовать два дня - 24 и 25 декабря. Палаточный городок разобьют на площади 200-летия. Гости и жители краевого центра смогут купить овощи и фрукты,

Мастера декоративно-прикладного искусства привезут с собой елочные игрушки, сувениры и другие авторские изделия. Уточняется, что на ярмарке можно будет также купить живую ель, а для детей будут работать аттракционы.