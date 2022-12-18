Упавшие деревья в Железноводске решили отправить на благотворительность

Поваленные деревья распилят на дрова. Фото: телеграм-канал Дмитрия Ворошилова.

В начале декабря в Железноводске буйствовала непогода. Из-за сильного обледенения пострадало много деревьев - они массово подали. В связи с этим на курортах КМВ туристам запретили гулять в парках из-за опасности обвала. Почти на 10 дней закрывали Курортный парк - гулять по нему было крайне опасно.

В администрации Железноводска объявили, что после расчистки леса все пострадавшие от стихии деревья решили отправить на благотворительность. В городской администрации рассказали, что планируют отправлять участникам СВО дрова из поваленных деревьев.

- Нашлась на КМВ мебельная фабрика, которая расчистит лес после деревопада, но при условии забрать деревья. А деревьев в этот раз упало настолько много, что даже приблизительно посчитать пока не можем, — прокомментировал ситуацию глава города-курорта Евгений Бакулин.

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