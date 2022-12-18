Из-за плохих погодных условий массовый перелет на аэростатах через Эльбрус перенесли

В администрации Кисловодска уточнили, что сообщат новую дату перелета позже. Фото: телеграм-канал главы Кисловодска.

В Приэльбрусье отменили первый массовый перелет воздушных шаров. Пять аэростатов должны были подняться в небо, перелететь через Эльбрус и приземлится в Кисловодске 18 декабря 2022 года.

- Но погода на Эльбрусе непредсказуема. Несмотря на то, что по прогнозу был штиль, на месте старта был ветер больше девяти метров в секунду, - прокомментировал отмену события глава Кисловодска.

Он также напомнил, что этот перелет воздушных шаров через Эльбрус должен был стать первым в истории воздухоплавания, он приурочен к 220-летию Кавказских Минеральных Вод и 80-летию Победы.

Всего у аэростатов было несколько попыток подняться в воздух, но позже организаторы и спортсмены решили перенести массовое мероприятие и не рисковать, ведь в составе экипажей также были и любители. О следующей дате старта глава Кисловодска пообещал сообщить позже.