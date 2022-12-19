За минувшие сутки на Ставрополье с коронавирусом госпитализировали 20 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки с 18 на 19 декабря от коронавируса выздоровели пять человек, а заболели также пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 20 пациентам, детей среди них не было. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки выздоровело 5 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 52 человека, а полный курс иммунизации прошел 21 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Новая рабочая неделя на Ставрополье начинается не только с низкой заболеваемости коронавирусом, но и с мокрым снегом и морозов до -10 градусов.