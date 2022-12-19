Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 6:50

За неделю с 12 по 18 декабря ставропольцы лишились 35 млн из-за мошенников

Возбуждены уголовные дела
Данил Юрков

На Ставрополье за неделю с 12 по 18 декабря граждане лишились 35 млн рублей из-за мошенников, обманывающих людей при помощи разнообразных махинаций. Были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, злоумышленников ищут правоохранительные органы.

— Так, в полицию Буденновского округа с заявлением о мошенничестве обратилась 52-летняя местная жительница. Гражданка пояснила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Собеседник рассказал женщине о необходимости защитить свой счет от злоумышленников. Чтобы спасти свои деньги от мошенников, неизвестный уговорил гражданку перевести все свои сбережения на якобы безопасный счет. Выполним все инструкции, потерпевшая рассталась с 1 млн рублей.

Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливается личность и местонахождение мошенника. Полиция Ставрополья просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами и не переводить деньги на неизвестные счета.