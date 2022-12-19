На юго-западе Ставрополя за два года планируют расширить две дороги

В юго-западной части города Ставрополя за два года планируют расширить две дороги. Целью работ является повышение пропускной способности перекрестков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— На улице Шпаковской комплексный ремонт затронет участок от улицы Доваторцев до улицы 50 лет ВЛКСМ. Дорожники отремонтируют имеющиеся и восстановят или обустроят недостающие тротуарные связи, сети дождевой канализации и ее элементы, – пишет ведомство.

Дорожники уложат новый асфальт, на перекрестках планируется исправить радиус поворотов. На обновленном участке дороги планируется сделать новый комплекс мер безопасности дорожного движения. Будут поставлены новые дорожные знаки, ограждения, нанесут новую дорожную разметку и обновят остановки общественного транспорта.

Движение по улице Шпаковской в сторону проезда Фестивального с поворотом налево на улицу Доваторцев увеличится до трех полос. А при движении по улице Доваторцев в направлении улице Серова ездить можно будет по четырем полосам вместо трех существующих. Это позволит увеличить интенсивность движения транспорта на 700 единиц в час.