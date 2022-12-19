Практически весь январь в Ингушетии будут проходить боевые стрельбы

Фото: пресс-служба правительства республики Ингушетия

В городе Карабулаке республики Ингушетия в будние дни января будут проходить боевые стрельбы. Жителей и гостей города просят быть осторожными и для избежания несчастных случаев запрещают проход людей и проезд техники на территорию полигона и прогон или выпас животных в указанный период.

— На полигоне войсковой части, дислоцированной в 4 километра севернее сельского поселения Троицкое, в будние дни января 2023 года с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 03.00 следующего дня будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, – пишет пресс-служба правительства Ингушетии.

Стрельбы будут проходить: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 и 31 января 2023 года. Жителей и гостей города просят не нарушать ограничение о нахождении на полигоне в целях личной безопасности. Стрельбы будут проводиться только в будние дни, указанные выше. В другое время выстрелы не будут беспокоить граждан.