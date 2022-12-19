В пожаре на Ставрополье пострадал трехмесячный ребенок

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В одном из домов села Кевсала Ипатовского округа Ставропольского края 18 декабря произошел пожар – загорелась крыша и комната. В доме находились двое взрослых и трехмесячный малыш. Дядя ребенка почувствовал запах гари и бросился в отдельную комнату, чтобы вынесли младенца из горящего здания.

— В последствии, пытаясь покинуть место пожара, оба получили ожоги лица второй степени и доставлены в Ипатовскую ЦРБ. Прибывшие к месту пожара огнеборцы ликвидировали возгорание и спасли соседние здания от огня, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Предварительной причиной возгорания ведомство называет старую проводку, которая износилась со временем и подожгла здание. Точную причину происшествия только предстоит узнать. О том, как сильно пострадал дом, ведомство не сообщает.