После вмешательства прокуратуры в «Члинском лесу» Ставрополя убрали мусор

В Октябрьском районе Ставрополя провели рейд, который проверил соблюдения требований природоохранного законодательства в урочище «Члинский лес». Работники прокуратуры установили, что в районе дома № 87 по улице Попова складируют строительный мусор, обрезки деревьев, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и прочее.

— При этом МБУ «Ставропольское городское лесничество» мероприятия по очистке территории урочища «Члинский лес» не приняты. Прокурор района внес представление директору МБУ об устранении выявленных нарушений, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

После рассмотрения акта сотрудники городского лесничества убрали и вывезли строительный мусор с территории «Члинского леса». Виновное к нарушению лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Теперь в урочище чисто, а граждане могут спокойно насладиться природой.