За неделю с 12 по 18 декабря на Ставрополье остановили 142 пьяных водителя

На Ставрополье за неделю с 12 по 18 декабря автоинспекторы остановили 142 водителя с признаками опьянения. Из них 119 либо прошли тест на алкоголь, либо от него отказались. Еще 23 водителя попались в таком состоянии повторно, за что им грозит уголовная ответственность. Самыми «пьяными» днями стали суббота и воскресенье, 17 и 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

— Подобный факт напрямую связан с посещением увеселительных заведений, когда свободное время и алкоголь совмещается с управлением транспортом.

Традиционно, в преддверии праздников, сотрудники госавтоинспекции усиливают контроль вблизи мест расположения увеселительных заведений, с целью пресечения «нетрезвых поездок», – пишет ведомство.

Во время контроля автоинспекторы применяют метод скрытого контроля. Также сотрудники работают совместно с общественниками, экстренными службами и такси, которые информируют правоохранителей о пьяной езде.