Жители Махачкалы смогут сэкономить до 40% расходов на связь и интернет

Внедрение в Дагестане комплексных тарифов стало возможным благодаря взаимодействию МТС и регионального провайдера домашнего интернета.

Предложением с мобильной связью, домашним проводным интернетом, телевидением, а также доступом к онлайн-кинотеатру KION и подписке Матч-Premier и безлимитным мессенджерам и соцсетям первыми смогут воспользоваться жители Махачкалы.

Выбрав тариф, можно сэкономить до 40% трат на цифровые сервисы и услуги и оплачивать все по единому счету - абонентская плата ежемесячно списывается с баланса мобильного телефона.