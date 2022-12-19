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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:21

Жители Махачкалы смогут сэкономить до 40% расходов на связь и интернет

МТС запустила первый в республике пакетный тариф
Марина СЕРГЕЕВА
Марина СЕРГЕЕВА

Внедрение в Дагестане комплексных тарифов стало возможным благодаря взаимодействию МТС и регионального провайдера домашнего интернета.

Предложением с мобильной связью, домашним проводным интернетом, телевидением, а также доступом к онлайн-кинотеатру KION и подписке Матч-Premier и безлимитным мессенджерам и соцсетям первыми смогут воспользоваться жители Махачкалы.

Выбрав тариф, можно сэкономить до 40% трат на цифровые сервисы и услуги и оплачивать все по единому счету - абонентская плата ежемесячно списывается с баланса мобильного телефона.