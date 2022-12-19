В Ставрополе задержали 34-летнего ранее судимого наркоторговца

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники полиции задержали в городе Ставрополе 34-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В его доме сотрудники нашли и изъяли полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета.

— Проведенные экспертно-криминалистические исследования показали, что изъятое является сильнодействующим веществом «Прегабалин» массой около 330 граммов и наркотическим средством метадон массой около 14 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Кроме того, в квартире наркоторговца упаковочные материалы, пустые капсулы, изоленту, которые злоумышленник использовал для фасовки веществ, чтобы после раскидать «закладки».

В отношении мужчины возбудили уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков и сильнодействующих веществ. По ходатайству следователя наркоторговец будет сидеть под стражей до вынесения приговора. Правоохранители выясняют, где злоумышленник взял вещества.