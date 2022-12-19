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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 12:15

Сотрудник заправки на Ставрополье присвоил себе 550 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в суд
Данил Юрков

В Шпаковском округе Ставропольского края оператор-кассир газозаправочной станции, 40-летний ранее судимый житель Михайловска, обвиняется в присвоении и растрате денежных средств. Будучи сотрудником, злоумышленник воспользовался своим положением и в течение двух лет писал в журнале учета продажи топлива другие суммы.

— Разницу в деньгах он проводил мимо кассы и присваивал. Сумма ущерба составила порядка 550 тысяч рублей.Следователем собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности мужчины, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Шпаковский районный суд на рассмотрение. После состоится заседание суда, где будет решена дальнейшая судьба экс-кассира заправки. Мужчине грозит тюремный срок.