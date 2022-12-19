В Ставрополе в аварии маршрутки и легковушки пострадали два человека

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, сегодня, 19 декабря, примерно в 14:30 на улице Тухачевского водитель «BMW» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, ушел в занос и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с пассажирской маршруткой.

— В результате травмы получили 2 пассажира ГАЗели: одному оказана разовая помощь на месте, а второй доставлен в больницу. Водители не пострадали, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. О тяжести увезенного в больницу пострадавшего не сообщается.

За рулем иномарки находился 25-летний местный житель, который злостным нарушителем правил дорожного движения не является. В момент аварии мужчина был трезвый. По факту происшествия проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.