Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 13:51

В Ставрополе в аварии маршрутки и легковушки пострадали два человека

По факту происшествия проводится проверка
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, сегодня, 19 декабря, примерно в 14:30 на улице Тухачевского водитель «BMW» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, ушел в занос и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с пассажирской маршруткой.

— В результате травмы получили 2 пассажира ГАЗели: одному оказана разовая помощь на месте, а второй доставлен в больницу. Водители не пострадали, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. О тяжести увезенного в больницу пострадавшего не сообщается.

За рулем иномарки находился 25-летний местный житель, который злостным нарушителем правил дорожного движения не является. В момент аварии мужчина был трезвый. По факту происшествия проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.