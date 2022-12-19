Мэр Ессентуков Некристов взял под контроль ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом у детей

В Ессентуках мэр Александр Некристов взял под пристальный контроль ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом было сказано на планерном совещании в администрации города-курорта.

Сегодня в Ессентуках из-за высокой заболеваемости закрыты четыре класса в двух школах. Еще два учреждения попали во внимание, но меры пока что не приняты. По данным мониторинга, в городе-курорте заболеваемость среди школьников выросла на 13%, среди дошкольников - на 15%, а среди преподавателей - 2%. Отмечается, что прививочная кампания в 2022 году охватила 2,5 тысяч школьников из Ессентуков. Это на 64% больше, чем в прошлом году.

- Вместе с тем, запланированные утренники остаются в графике. На праздники к детям в Ессентуках будет допускаться только один родитель для недопущения осложнения эпидситуации, - сообщает пресс-служба мэрии Ессентуков.

Из-за нагрузки детская поликлиника города-курорта перешла на удлиненный рабочий график.