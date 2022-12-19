Бывший прокурор Ставрополья занял аналогичный пост в Ярославской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост прокурора Ярославской области экс-прокурора Ставропольского края Александра Лоренца. Этот пост он будет занимать пять лет, если не уйдет в отставку раньше срока, как спустя 2,5 года ушел со ставропольского поста.

Лоренц был назначен на пост прокурора Ставропольского края в декабре 2019 года. За 2,5 года службы в регионе он запомнился исками по вопросу особо охраняемых землях, иск к правительству Ставрополья по поводу программы бесплатной медпомощи, проверки, акты реагирования прокуратуры и другое.

Сообщалось, что прокурор ушел в отставку по собственному желанию, однако, как видно, не для того, чтобы уйти на пенсию. Александр Лоренц занял новый пост в Ярославской области, продолжив свою службу в органах прокуратуры.