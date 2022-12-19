Все въезды в Ставрополь оформлены в едином стиле

Въезды в Ставрополь со всех сторон оформлены в едином стиле, также они дополнены световыми надписями «Ставрополь», а рядом расположены поклонные кресты. Работы уже завершены со стороны Кулакова и Южного обхода, а вот на Старомарьевском шоссе и Чапаевском проезде они завершатся к концу неделю, как рассказал глава краевой столицы.

— В социальных сетях горожане не раз предлагали сделать подсветку самих поклонных крестов, чтобы «град креста» и днем и ночью ярко приветствовал своих жителей и многочисленных гостей, – пишет глава Ставрополя в своих официальных соцсетях.

Тем временем бушующая на подъезде к Ставрополю непогода, а именно снег и скользкая дорога, не позволяет грузовикам забраться на подъем. Автоинспекторы рекомендует водителям грузовых автомобилей избегать движения по автодороге.