На Ставрополье поймали 17-летнего наркозакладчика с 45 граммами мефедрона

В Георгиевском округе Ставрополья полицейские задержали 17-летнего подростка, который при виде правоохранителей выбросил 16 свертков. Как пояснил задержанный подросток, внутри находился наркотик – мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии.

— Установлено, что подросток заказал наркотики весом свыше 45 граммов через мессенджер у регионального наркооператора и получил их через «закладку» в одном из садовых товариществ в городе Георгиевске, – пишет ведомство.

Расфасованные вещества подросток хотел раскидать «закладками» на территории Георгиевска. В отношении наркозакладчика возбуждено уголовное дело, теперь парню грозит до 10 лет тюрьмы за свое преступное деяние.

Также в Ставрополе задержали 34-летнего ранее судимого наркоторговца. У него дома нашли 330 граммов «Прегабалина» и 14 граммов метадона. В отношении него возбудили уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков и сильнодействующих веществ.