9,3 млн тонн зерновых собрали на Ставрополье

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров встретился в Москве с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Губернатор сообщил, что за первые 10 месяцев 2022 года на Ставрополье произвели сельскохозяйственной продукции на сумму 231,4 млрд рублей – это на 5,7% больше, чем в прошлом году. Кроме того, аграрии края собрали 9,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Дмитрий Патрушев отметил хорошие тенденции в животноводческой отрасли региона. Например, в производстве молока.

Отмечается, что в текущем году на поддержку сельского хозяйства Ставрополья направили 4,6 млрд рублей господдержки. Аграрии региона уже получили значительную часть средств, сообщает пресс-служба губернатора.