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НовостиОбщество19 декабря 2022 17:14

Горячая линия по вопросам оплаты услуг ЖКХ заработала в Ставропольском крае

Задать вопросы можно по номеру 8-800-200-40-10
Инна МОРОЗОВА

На Ставрополье в понедельник, 19 декабря, начала функционировать в тестовом режиме горячая линия по вопросам оплаты коммунальных платежей. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.

Звонок бесплатный, операторы будут работать совместно со специалистами профильных региональных ведомств.

Задать вопросы, касающиеся применения тарифов за коммунальные услуги и корректности начисления платы можно номеру 8-800-200-40-10.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Ставрополя за два года планируют расширить две дороги. После этого повысится пропускная способность перекрестков.