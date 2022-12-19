Горячая линия по вопросам оплаты услуг ЖКХ заработала в Ставропольском крае

На Ставрополье в понедельник, 19 декабря, начала функционировать в тестовом режиме горячая линия по вопросам оплаты коммунальных платежей. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.
Звонок бесплатный, операторы будут работать совместно со специалистами профильных региональных ведомств.
Задать вопросы, касающиеся применения тарифов за коммунальные услуги и корректности начисления платы можно номеру 8-800-200-40-10.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Ставрополя за два года планируют расширить две дороги. После этого повысится пропускная способность перекрестков.