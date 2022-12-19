Госавтоинспекция Ставрополья предупредила о плохой видимости на дорогах

УГИБДД Ставропольского края сообщило о сильном снегопаде и плохой видимости на дорогах. Движение затруднено на трассах Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, Минеральные Воды — Кисловодск, Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды, Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды и Ессентуки — Суворовская.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность: не совершать резких маневров, снизить скорость и соблюдать дистанцию.

На дорогах уже работает спецтехника. Также дежурят экипажи ДПС.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали два человека.

По факту происшествия проводится проверка.