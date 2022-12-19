Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 20:12

Госавтоинспекция Ставрополья предупредила о плохой видимости на дорогах

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность
Инна МОРОЗОВА

УГИБДД Ставропольского края сообщило о сильном снегопаде и плохой видимости на дорогах. Движение затруднено на трассах Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, Минеральные Воды — Кисловодск, Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды, Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды и Ессентуки — Суворовская.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность: не совершать резких маневров, снизить скорость и соблюдать дистанцию.

На дорогах уже работает спецтехника. Также дежурят экипажи ДПС.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали два человека.

По факту происшествия проводится проверка.