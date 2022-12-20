За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 32 человека

На Ставрополье за прошедшие сутки с 19 на 20 декабря от коронавируса выздоровели 38 человек, а заболели – 32, в том числе и трое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 17 пациентам, среди которых двое детей. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За минувший день из-под наблюдения врачей выписаны 38 человек. Уровень заболеваемости не растет. Летальных исходов не зарегистрировано, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 352 человека, а полный курс иммунизации прошли 195 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.

Также на Ставрополье эпидпорог гриппа и ОРВИ на Ставрополье превышен в 17 округах. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.