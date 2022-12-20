На Ставрополье фермер заработал на махинациях с сельхозсубсидиями 5,7 млн

В Левокумском округе Ставрополья глава крестьянско-фермерского хозяйства трижды подал документы на получение субсидий на возмещение понесенных затрат за посадку овощей. Только вот, как выяснили правоохранители, данные в документах оказались недостоверными. В итоге фермер получил 5,7 млн рублей в качестве возмещения несуществующих затрат.

— Однако гражданин фактически не осуществлял никакие сельскохозяйственные работы по высаживанию и выращиванию овощных культур на находящемся у него в пользовании земельном участке, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время правоохранители документируют противоправную деятельность гражданина. В отношении фермера возбуждено три уголовных дела по факту мошенничества, которые соединили в одно производство. После расследования материалы передадут в суд, где будет решена судьба главы хозяйства.