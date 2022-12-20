Экс-судебный пристав из Ставрополя обвиняется в получении взятки на 260 тысяч

Судебный пристав из Ставрополя обвиняется в получении 260 тысяч рублей взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По материалам уголовного дела, бывший судебный пристав города Ставрополя получил от должника 60 тысяч рублей, чтобы взяткодатель не получил временное ограничение на выезд из РФ.

Спустя непродолжительное время, как пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, пристав получил еще 200 тысяч за то, чтобы «потерять» исполнительный лист, который является основанием для возбуждения исполнительного производства.

— В период с декабря 2021 года по май 2022 года указанные суммы денежных средств должник перечислил на счета знакомой обвиняемого, – пишет ведомство.

О незаконных действиях узнали. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, в отношении судебного пристава возбудили уголовное дело, и его обвиняют в совершении трех преступлений – получении взятки.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действиям взяткодателя следователем также будет дана правовая оценка, – пишет ведомство.