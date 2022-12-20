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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 8:00

В Ингушетии задержали наркокурьера с половиной килограмма мефедрона

Примерная стоимость такой партии составляет 1 млн рублей
Данил Юрков

Житель Владимирской области приехал в республику Ингушетия для того, чтобы сбыть половину килограмма синтетического наркотика – мефедрона. Совершить преступные действия не позволили правоохранители, узнавшие о планах наркокурьера, они задержали злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— Наркополицейские совместно с коллегами из УФСБ отследили наркоторговца и задержали одной из улиц столицы Республики. В ходе личного досмотра путешественника в его кожаной сумке было обнаружено 79 свертков с «синтетикой», обмотанных изолентой, – пишет ведомство.

После задержания наркокурьер раскаялся в содеянном и пояснил, что приехать в Ингушетию для сбыта наркотиков ему посоветовали. Примерная стоимость партии, которую злоумышленник хотел распространить, составляет 1 млн рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит срок.