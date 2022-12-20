Фото: банк Уралсиб

В этом году в номинации «Лучший социальный проект» ХVI Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS победила разработка от Уралсиба «Реализация людей с особенностями здоровья в профессии». Главной темой стала возможность профессиональной реализации людей с ограниченным здоровьем. Теперь их называют не иначе как «людьми с безграничными возможностями», уделяя этой группе и их потенциалу все больше внимания.

Фото: банк Уралсиб

Одной из главных отправных точек стало патронирование банка Уралсиб Александром Зинченко с диагнозом ДЦП. Его главная мечта – кубок соревнований IronMan. И первые шаги к ней уже сделаны: на соревнованиях в Казани Александр преодолел дистанцию открытой воды, пользуясь только одной рукой.

Сегодня уже понятно, что люди с ограниченными возможностями здоровья благодаря своим моральным качествам могут внести собственный неоценимый вклад в развитие предприятия. Для этого необходимо создать им соответствующие условия и вовремя оказать поддержку.

Фото: банк Уралсиб

Премия вручалась журналом «Тhe Retail Finance» уже в шестнадцатый раз. В этом году были представлены разработки «Антон тут, рядом», «Мир наощупь», «Работа-i».

- На настоящий момент проект стал регулярно действующей публичной площадкой, где встречаются представители банка в качестве стороны работодателя, люди с неограниченными возможностями, которые готовы также неограниченно реализовываться в профессиональном плане, а также организации, которые им в этом помогают, – считает руководитель Службы внешних коммуникаций банка Ирина Волина.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»