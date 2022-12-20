В Ставрополе с сильным задымлением загорелся ТЦ Софи

В социальных сетях появилась информация о сильном задымлении на углу улиц 45 параллель и 50 лет ВЛКСМ. Самого огня очевидцы не видели, однако на место приехали пожарные. Об эвакуации людей из здания не сообщается.

— Ставрополь, 45 параллель, ТЦ Софи, произошло возгорание вытяжки на площади 1 квадратный метр. К счастью, пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

О причинах такого сильного задымления, от которого казалось, будто здание полыхает изнутри, не сообщается. Также в ведомстве не сообщили о том, состоялась ли эвакуация. Пожар, по всей видимости, устранили. На данный момент торговый центр безопасен для посетителей.

Другой пожар на Ставрополье оказался страшнее и в нем пострадал трехмесячный ребенок. Сообщается, что загорелась крыша и комната. Дядя ребенка почувствовал запах гари и бросился в отдельную комнату, чтобы вынесли младенца из горящего здания. В результате оба получили ожоги лица.