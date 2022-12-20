На Ставрополье глава фермерского хозяйства расстрелял двоюродного брата

Мужчина с травматическими пистолетами Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ставропольском крае 36-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства подозревается в покушении на убийство двоюродного брата. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как сообщает ведомство, между семьями двоюродных братьев долгое время был конфликт из-за разделения сельскохозяйственных участков. Днем 19 декабря подозреваемый не менее тринадцати раз выстрелил в голову и туловище потерпевшего из травматического оружия.

— От множественных пулевых ранений 33-летний мужчина упал на землю. После этого подозреваемый сел в автомобиль и покинул место происшествия, выкинув по пути оружие, – пишет ведомство.

Потерпевшего нашел родной брат и отвез его в больницу. Вовремя оказанная медицинская помощь спасла пострадавшему жизнь.

Тем временем подозреваемый скрылся от следствия, однако позже он все же решил сообщить о содеянном в правоохранительные органы. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.