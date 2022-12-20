Судебные приставы в Ставрополе взыскали с компании долг по 66 штрафам

Фото: пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю

Компания из Ставрополя задолжала госавтоинспекции по 66 штрафам за нарушение правил дорожного движения. На протяжении двух месяцев поступали исполнительные производства в отношении юридического лица, чтобы взыскать долг.

Судебные приставы уведомили компанию о том, что за неуплату штрафов грозит ответственность. Только вот юридическое лицо пропускало уведомление «мимо ушей». В итоге пришлось действовать настойчивее.

— Сотрудники службы установили расчетные счета фирмы и обратили взыскание на денежные средства в банках. Путем удержаний задолженность на общую сумму 33 тысячи рублей была взыскана и перечислена госавтоинспекции, – пишет пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.

Штрафы были взысканы судебными приставами в полном объеме, долга за компанией больше нет.