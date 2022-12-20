В Кисловодске задержали 22-летнюю наркозакладчицу с 3,6 граммами веществ

В октябре 2022 года на Ставрополье 22-летняя обвиняемая и неизвестный, уголовное дело которого выделили в отдельное производство, купили в интернете наркотики с целью сбыта. Девушка получила адрес тайника и пошла за «закладкой» – 3,6 граммами веществ.

После обвиняемая расфасовала наркотики на шесть полимерных свертков. В городе Кисловодске девушка расположила один сверток «закладкой», местонахождение которой сфотографировала для передачи координат покупателю.

— В этот же день, во время попытки сбыта оставшихся наркотических средств на улицы Чкалова ее противоправные действия были замечены и пресечены сотрудниками полиции, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

У девушки нашли пять свертков в ходе личного досмотра. В отношении наркозакладчицы возбудили уголовное дело. После расследования материалы направили в суд. Теперь обвиняемой грозит до 20 лет тюрьмы.