Мошенник из Ставрополя предлагал изготовить и установить памятники

К полицейским в городе Ставрополе обратились пять местных жителей с заявлением о мошенничестве. Как рассказали граждане, в интернете они откликнулись на объявление об изготовлении и установки памятников и договаривались с мастером о встрече, на которой составляли письменный договор на оказание услуг и передавали деньги.

— Однако на протяжении длительного времени мужчина под различными предлогами откладывал выполнение договорных обязательств, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители установили местонахождение 46-летнего мастера, жителя Ставрополя. Злоумышленника доставили в отделение полиции, где он пояснил, что полученные деньги тратил на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбудили пять уголовных дел по факту мошенничества, который объединили в одно производство. На данный момент правоохранители устанавливают факты причастности гражданина к аналогичным преступлениям.