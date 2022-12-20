На Ставрополье трое парней решили покататься и угнали машину

В Изобильненском округе Ставропольского края к полицейским с заявлением об угоне обратился житель села Найденовка. Мужчина сообщил, что он припарковал свой автомобиль около дома, а спустя какое-то время не обнаружил его на месте.

— В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению противоправного деяния причастны трое местных жителей. Молодых людей доставили в окружной отдел внутренних дел, где они сознались в содеянном, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Парни сообщили, что, проходя мимо автомобиля, увидели ключи в замке зажигания, решили прокатиться и угнали транспорт. Машину злоумышленники бросили в лесополосе и скрылись.

В отношении парней возбудили уголовное дело – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Машину изъяли, ее вернут владельцу после процессуальных действий.