Более 26 тысяч жителей Ставрополья заболели гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю

На Ставрополье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

За прошедшую неделю в регионе заболели более 26 тысяч человек, эпидемиологический порог превышен на 44-50% в 31 территории края. Об этом сообщила во вторник, 20 декабря, замминистра здравоохранения региона Яна Манкевич.

Она отметила, что лабораторно подтверждено 440 случаев свиного гриппа – H1N1. Также в Ставропольском крае выросло число внебольничных пневмоний, но уровень заболеваний ниже, чем в последние 5 лет.

Манкевич подчеркнула, что все медучреждения региона обеспечены лекарствами для лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19.