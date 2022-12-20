Минздрав Ставрополья продлил работу кабинетов неотложной помощи

В Ставропольском крае продлили время работы кабинетов неотложной помощи из-за роста заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Яна Манкевич.

В будние дни кабинеты неотложной помощи будут работать до 22:00, в выходные - до 18:00.

Кроме того, продлят время приема вызовов врача на дом: до 20:00 в будние дни и до 16:00 в выходные и праздники

Напомним, за прошедшую неделю на Ставрополье заболели гриппом и ОРВИ более 26 тысяч человек, эпидемиологический порог превышен на 44-50% в 31 территории края.

Лабораторно подтверждено 440 случаев свиного гриппа - H1N1.