За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 80 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки с 20 на 21 декабря от коронавируса выздоровел 81 пациент, а заболели еще 80 человек, в том числе и двое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 15 заболевшим, детей среди них не оказалось. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки выздоровело 80 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края. Наблюдение за коронавирусом продолжается.

Вакцинация против «короны» продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1085 человек, а полный курс иммунизации прошли 604 человека. Вакцину по-прежнему можно получить в медицинских учреждениях.

Также напомним, что минздрав Ставрополья продлил работу кабинетов неотложной помощи. В будние дни кабинеты неотложной помощи будут работать до 22:00, в выходные – до 18:00.