В Ставрополе 70 ветеранам помогли с ремонтом и покупкой жилья

В Ставрополе за 2022 год 70 ветеранам помогли с ремонтом жилья. Об этом сообщают местные власти.

Отмечается, что 58 участников программы получили деньги из краевого бюджета, а шестеро - из городского. Кроме того, два участника Великой Отечественной и две вдовы умерших героев войны получили субсидию на покупку нового жилья.

Об этих итогах заявили на пленуме Ставропольского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Организация в 2022 году отметила 35-летие, в нее входит более 50 тысяч ветеранов и пенсионеров нашего региона – участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны», ветеранов Вооруженных Сил и МВД РФ, участников интернациональных войн и локальных конфликтов, а также ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.