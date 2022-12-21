Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 7:27

В Ставрополе в пять раз сократят количество наружной рекламы

В городе разработали соответствующий план
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставрополе в 2023 году в пять раз сократят количество наружной рекламы. Об этом рассказали в администрации города.

Власти отмечают, что разработана новая схема размещения. Из 114 адресов осталось только 24. Проект рассмотрят в городской думе. Пока что идет работа по демонтажу бетонные площади, оставшиеся от рекламных щитов. Всего же за 2022 год убраны 82 основания. Кроме того, очищены 30 завешенных баннерами фасадов.

- Засилье уличной рекламы еще и влияет на безопасность дорожного движения. Необходимо сохранить архитектурную привлекательность краевой столицы, особенно в исторической части. Согласно новой схеме количество мест для размещения в городе рекламных конструкций сокращается почти в 5 раз, - отметил мэр Ставрополья Иван Ульянченко.

Однако жители Ставрополя и Ставропольского края всегда могут разместить свою рекламу на ресурсах Издательского дома "Комсомольская правда" - в газете, на сайте и на радио. Обратиться за услугами можно по номеру: +7 918 158-00-58.