В Пятигорске 38-летнего мужчину судят за убийство дедушки по неосторожности

На Ставрополье в городе Пятигорске перед судом предстал 38-летний местный житель, который обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщили, что погиб 88-летний дедушка подсудимого.

Согласно материалам уголовного дела, 3 сентября 2022 года вечером подсудимый поссорился со своим дедушкой из-за просьбы пенсионера вынести мусор. Во время ссоры мужчина не выдержал взаимных оскорблений и не менее четырех раз ударил родственника кулаком по голове. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

— В настоящее время государственным обвинителем в судебном заседании мужчине предъявлено обвинение, работник прокуратуры представляет суду доказательства, подтверждающие виновность подсудимого, – пишет ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается в суде, где решается судьба подсудимого. Мужчине грозит уголовное наказание и тюремный срок.