Сергей Меняйло принял участие в открытии выставки «Сокровища Аланского царства. К 1100-летию крещения Алании»

Фото пресс-службы Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в торжественном открытии выставки «Сокровища Аланского царства. К 1100-летию крещения Алании». Экспозиция развернулась в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Среди почетных гостей – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а такжеАрхиепископ Владикавказский и Аланский Герасим.

Масштабный межмузейный выставочный проект– одно из самых ярких событий в череде мероприятий, приуроченных к празднованию 1100-летия крещения Алании. В формировании экспозиции приняли участие 11 федеральных и региональных музеев. Вниманию посетителей представлено около 500 предметов, размещенных в четырех залах по хронологическому принципу. Многие экспонаты выставляются впервые.

– Радует, что празднование 1100-летия крещения Алании имеет столь обширную географию. И особенно впечатляет тот факт, что уникальная выставка «Сокровища Аланского царства» проходит именно здесь, в Эрмитаже – музее с мировым именем! Я выражаю огромную благодарность руководству и сотрудникам Государственного Эрмитажа за плодотворное сотрудничество с нашей республикой! Кроме того, хочу выразить слова признательности авторской и межмузейной научным группам, которые проделали большую работу по подготовке и реализации этого замечательного проекта! – сказал Сергей Меняйло на открытии мероприятия.

– Эта выставка приурочена к замечательной дате – празднованию 1100-летия крещения Алании, и рассказывает о прекрасном народе всадников, который покорял огромные степи Европы, доходя до Северной Африки. Это история музеев и археологов, которые вернули нам часть древней культуры. И мы можем сегодня, пройдя по залам, насладиться и восхититься экспонатами, – подчеркнул генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

После торжественной церемонии гостиосмотрели залы Зимнего дворца, в которых расположена выставка. Как отмечают специалисты, экспозиция создаёт образ исторической Алании в панораме развития искусства, художественного ремесла и культурных связей от первых веков н. э. до начала XX века. Богатый археологический материал, найденный в ходе работ научных экспедиций в Северной Осетии, раскрывает мировоззрение, эстетические ценности и технологические достижения прошедших эпох.

Выставка сопровождается большой просветительской программой с участием сотрудников Эрмитажа, представителей научной группы выставочного проекта, деятелей культуры и искусства Санкт-Петербурга, Москвы и Владикавказа. В залах пройдут лекции, мастер-классы, мероприятия для детей. Кроме того, в 2023 году планируется издание научного каталога.

Посетить экспозицию можно будет до 2 апреля 2023 года.

Куратор выставки – научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Анастасия Чижова. Автором идеи является декан факультета искусств СОГУ им. К.Л. Хетагурова Мадина Атаева.

Напомним, Президент России Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. Соответствующий Указ был подписан 16 октября 2017 года. В 2018 году оргкомитет утвердил план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования знаменательной даты. В него вошли культурно-массовые мероприятия, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей, реставрация объектов культурного наследия.