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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 8:34

Иностранец в Ставрополе получил 8 лет «строгача» за сбыт наркотиков

Подсудимый частично признал вину, сказав, что занимался наркоторговлей из-за угроз
Данил Юрков

В декабре 2021 года 25-летний гражданин республики Азербайджан купил наркотики через интернет и получил координаты тайника с веществами, которые впоследствии хотел сбыть на территории Ставрополя. Внутри «закладки» мужчина нашел пять свертков с синтетическими наркотиками.

Часть веществ злоумышленник разложил в Ленинском районе города Ставрополя, а часть «отсыпал» себе. После употребления «порошка» наркозакладчик привлек внимание полицейских, за что его задержали.

— В ходе личного досмотра иностранца сотрудниками обнаружены два нереализованных свертка с «синтетикой», а также мобильный телефон с изобличающими переписками, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии. Из разложенных тайников правоохранители изъяли три грамма веществ.

Подсудимый признал вину частично, пояснив, что занимался преступлением из-за поступающих в его адрес угроз. С учетом этого иностранца приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.